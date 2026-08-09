تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتـ.ل شخص في مشاجر بالمرج

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية ، تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل آخر في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات حول أولوية المرور بسبب ضيق الشارع بدائرة قسم شرطة المرج لـ جلسة 16 أغسطس.

تفاصيل القضية

وكانت مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما قتيل، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين شابين بسبب خلاف بينهما حول أولوية المرور قام كل منهما بالتعدي علي الاخر بالضرب ثم قام المتهم بطعن المجني عليه طعنة نافذة أسقطته غارقا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتبين انه رمضان.ع وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة

تحرر المحضر رقم 3401 لسنة 2026 وتولت النيابة العامة التحقيق.