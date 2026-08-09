سفيرة البحرين بالقاهرة تنعى دياب اللوح: رحيله يمثل خسارة للدبلوماسية

نعت فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، ببالغ الحزن والأسى، السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، الذي وافته المنية اليوم في العاصمة المصرية، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والدبلوماسي.

وأعربت السفيرة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى القيادة الفلسطينية وأسرة الفقيد وأعضاء سفارة دولة فلسطين بالقاهرة والشعب الفلسطيني الشقيق، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وأشادت السفيرة فوزية زينل بما عُرف عن السفير الراحل من إخلاص وتفانٍ في خدمة وطنه وقضيته، ودفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني، وإسهاماته في العمل الوطني والدبلوماسي، مؤكدةً أن رحيله يمثل خسارة للدبلوماسية الفلسطينية وللعمل العربي المشترك.