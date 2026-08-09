مفاجأة بشأن مستقبل راشفورد مع مانشستر يونايتد

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، عن موقف الإنجليزي ماركوس راشفورد من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال الفترة الحالية.

مانشستر يونايتد

وأكد رومانو أن احتمالية بقاء راشفورد مع مانشستر يونايتد أصبحت عالية جدًا، مشيرًا إلى أن اللاعب لا يفكر في الانتقال إلى الدوري التركي أو السعودي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن خيارات راشفورد تنحصر في الوقت الحالي بين الاستمرار مع مانشستر يونايتد، أو الانتقال إلى نادٍ كبير جدًا، في حال وصول عرض مناسب يلبي تطلعات اللاعب.

وأشار رومانو إلى أن مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، يمثل عاملًا مهمًا في تحديد مستقبل راشفورد، لافتًا إلى أن المدرب سيكون سعيدًا باستمرار اللاعب ومنحه فرصة جديدة لإثبات نفسه مع الفريق.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التكهنات حول مستقبل راشفورد، الذي ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بإمكانية الرحيل عن مانشستر يونايتد، قبل أن تشير التطورات الأخيرة إلى إمكانية بقائه والحصول على فرصة جديدة داخل الفريق.