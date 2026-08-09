«فليك» يمنح لاعبي برشلونة راحة من التدريبات اليوم

قرّر هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة منح لاعبي الفريق راحة إضافية اليوم، وإلغاء المران، بعد خوضه مباراتين أمس أمام نوتنجهام فورست وأودينيزي ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

ويستأنف فريق تدريباته غدا الإثنين في المدينة الرياضية خوان جامبر استعدادا لمواجهة الأهلي وديا.

وحقق فريق برشلونة الفوز على نوتنغهام وخسر أمام أودينيزي، ليلجئ لتخفيف الأحمال لتجنب أي إصابات عضلية للاعبين قبل انطلاق بطولة الدوري.

وتشهد الأيام المقبلة عودة لاعبي برشلونة من الراحة بعدما شاركوا في الأدوار الأخيرة من كأس العالم.

ويعود أنتوني جوردون وجول كوندي إلى التدريبات يوم الإثنين 10 أغسطس، بينما ينضم لاعبو المنتخب الإسباني يوم الأربعاء 12 أغسطس.

ويستعد فليك لاتخاذ قرار نهائي بشأن عودة بعض اللاعبين الشباب إلى فريق برشلونة أتلتيك بعد عودة الدوليين للتدريبات.