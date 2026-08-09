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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن بمشاركة 334 متسابقا من 133 دولة

انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن
انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن
إيمان طلعت

أطلق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على مسابقات القرآن الكريم المحلية والدولية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أعمال التصفيات النهائية للدورة السادسة والأربعين من مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، التي تُقام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في رحاب المسجد الحرام، بمشاركة 334 متسابقًا ومتسابقة يمثلون 133 دولة، في واحدة من أكبر المسابقات القرآنية على مستوى العالم. 

وأكد الوزير- في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي- أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة يعكس عناية المملكة الراسخة بالقرآن الكريم وأهله، وامتدادًا للنهج الذي أرساه الملك عبدالعزيز في خدمة كتاب الله وتشجيع حفظته، حتى أصبحت المملكة منارة عالمية في رعاية القرآن الكريم ونشر رسالته. 

وأوضح أن الدورة الحالية تسجل محطة تاريخية بإضافة قسم خاص بالإناث لأول مرة، حيث يشارك 132 متسابقة إلى جانب 202 متسابق، بما يعكس شمولية اهتمام المملكة بحفظة القرآن من الجنسين. 

وأشار إلى أن الوزارة عملت خلال السنوات الثماني الماضية على تطوير المسابقة وتعزيز مكانتها الدولية، وهو ما أثمر عن رفع عدد الفائزين من 12 إلى 50 فائزًا وفائزة، وزيادة قيمة الجوائز إلى أكثر من 10.26 مليون ريال، تأكيدًا لحرص المملكة على تكريم حفظة كتاب الله وتشجيعهم.

وأعلن الوزير انطلاق التصفيات النهائية للبنين والبنات، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين، فيما بدأت لجنتا التحكيم الاستماع إلى التلاوات في المسجد الحرام وللمتسابقات في مقر المسابقة بفندق هيلتون للمؤتمرات، وسط حضور رسمي وإعلامي واسع، بما يعكس المكانة العالمية التي تحظى بها المسابقة، ورسالة المملكة الرائدة في خدمة القرآن الكريم.

المسجد الحرام التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن مسابقات القرآن الكريم حفظ القرآن الكريم

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