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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قصف إسرائيلي مكثف يضرب مناطق عدة في قطاع غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي
رحمة سمير

أكد بشير جبر مراسل «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، أن الليلة الماضية لم تكن هادئة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الآليات العسكرية الإسرائيلية واصلت إطلاق النار بكثافة باتجاه مناطق متعددة في القطاع، خاصة المناطق الشرقية من المحافظة الوسطى.

وأوضح جبر، أن شرق مخيم المغازي والمنطقة الشرقية لمدينة دير البلح شهدا مع ساعات الفجر قصفًا مدفعيًا مركزًا، استهدف المناطق المصنفة باللون الأصفر، والتي تنتشر فيها آليات عسكرية إسرائيلية وتمثل، بحسب إفادته، نحو 70% من مساحة قطاع غزة.

وأشار في مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، عبر قناة "القاهرة الإخبارية، إلى أن التصعيد امتد إلى حي الزيتون والأحياء الشرقية لمدينة غزة، ومنها التفاح والتفاحور والشجاعية، حيث أطلقت الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه خيام المواطنين الفلسطينيين القريبة من المناطق الصفراء.

وأوضح، أن المناطق الغربية من مدينة خان يونس ورفح، وتحديدًا منطقة المواصي، شهدت أيضًا إطلاق نار مكثفًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، بالتزامن مع مشاركة الزوارق الحربية الإسرائيلية المنتشرة قبالة سواحل القطاع، والتي أطلقت نيرانها بين الحين والآخر باتجاه شاطئي خان يونس ومدينة غزة.

https://www.youtube.com/shorts/sO8A55EzzSE 

«القاهرة الإخبارية» قصف إسرائيلي قطاع غزة غزة الآليات العسكرية الإسرائيلية

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