حريق كبير يهز مجمعا صناعيا قرب طهران.. 4 إصابات وتحرك عاجل لفرق الإنقاذ

اندلع حريق كبير، صباح الأحد، داخل مجمع نصير آباد الصناعي جنوب غرب العاصمة الإيرانية طهران، ما أسفر وفق المعلومات الأولية عن إصابة 4 أشخاص، فيما سارعت فرق الطوارئ والإسعاف إلى موقع الحادث.

وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية باندلاع الحريق داخل المجمع الصناعي، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ والإسعاف بدأت التحرك فور تلقي البلاغ.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في طهران إن مركز الاتصالات الطارئة «115» تلقى بلاغًا بشأن اندلاع الحريق في تمام الساعة 7:29 صباحًا، داخل مدينة نصير آباد الصناعية الواقعة جنوب غرب محافظة طهران.

وبحسب التقارير الأولية، فإن الحريق اندلع في وحدة صناعية تعمل في مجال تصنيع الولاعات، دون أن تتضح حتى الآن أسباب اندلاع النيران أو حجم الخسائر المادية الناجمة عن الحادث.

وأشارت الوكالة إلى أن الحريق أسفر حتى الآن عن 4 إصابات، بينما تواصل سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ توجهها إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين والسيطرة على تداعيات الحريق.