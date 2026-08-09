باطلة في هذه الحالة.. وزارة الرياضة توضح موقف إنشاء شركة الكرة بالزمالك

كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن موقف الوزارة من إنشاء شركة كرة قدم في نادي الزمالك

وقال الشاذلي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: اي ناد ينشئ شركة خاصة لكرة القدم تكون النسبة الأكبر للنادي بنسبة 51 % ونسبة المستثمرين 49%.

واضاف: في حال زادت النسبة عن نسبة النادي، فمن حق الجمعية العمومية رفض هذا الأمر، ولكن في حال موافقة الجمعية العمومية على حصول المستثمر على حصة أكبر من النادي، فالجهة الإدارية قد تلغي الأمر بعد دراسة الأمر حال وجود عوائق

وتابع: بالتالي الجهات الثلاث سواء النادي أو الجمعية العمومية أو الجهة الإدارية هي هامة للغاية في إنشاء شركة الكرة، وجميعهم يكملون بعض.