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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البلاستيك وأورانج ومودرن .. الزمالك يقرر خوض 3 وديات استعدادا للموسم

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، خوض ثلاث مباريات ودية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ويبدأ الفريق مبارياته الودية بمواجهة فريق البلاستيك في السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، على أن يخوض الزمالك وديته الثانية أمام فريق اورانج في السادسة مساء يوم الخميس الموافق 13 من الشهر الجاري على نفس الملعب.


ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة مودرن سبورت يوم الأحد الموافق 16 أغسطس على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لاستغلال المباريات الودية في تجهيز جميع اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويبدأ الزمالك مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز بمواجهة فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك نادي الزمالك معتمد جمال البلاستيك اورانج مودرن سبورت

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