وزير الرياضة يناقش فرص الاستثمار في الساحات الشعبية واكتشاف المواهب

ناقش جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مع عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص، مجموعة من المقترحات الاستثمارية الخاصة بالمنشآت الشبابية والرياضية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة استغلالها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وشهد اللقاء استعراض عرض تقديمي حول عدد من منشآت الوزارة، شمل المدن الشبابية والرياضية، ومراكز الابتكار الشبابي، والمعسكرات، وما تمتلكه من إمكانات ومقومات استثمارية يمكن توظيفها من خلال شراكات متنوعة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير تلك المنشآت ورفع كفاءة تشغيلها.

كما تم خلال الاجتماع مع النائب مصطفى أبو زهرة استعراض أوجه التعاون المقترحة في إنشاء الساحات الشعبية لممارسة كرة القدم بالمناطق الشعبية، إلى جانب التعاون في اكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من أصولها واستغلالها بالشكل الأمثل، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، بما يحقق عوائد اقتصادية، ويدعم خطط تطوير المنشآت ورفع جودة الخدمات المقدمة للنشء والشباب، مع الحفاظ على دورها المجتمعي والرياضي.

حضر اللقاء محمد عبد الدايم، رئيس مجلس إدارة شركة «ماستر»، والنائب مصطفى أبو زهرة، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو زهرة للتنمية والإدارة والمشروعات الهندسية، وعضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جانب عدد من ممثلي الشركتين وقيادات وزارة الشباب والرياضة