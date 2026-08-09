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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة هجومية تضرب برشلونة قبل انطلاق الموسم.. وفليك يبحث عن الحل

فليك
فليك
إسراء أشرف

يواجه برشلونة أزمة واضحة على المستوى الهجومي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما اكتفى الفريق بتسجيل 3 أهداف فقط في أول ثلاث مباريات ودية تحت قيادة الألماني هانز فليك.

وتكشف طريقة تسجيل الأهداف عن حجم المشكلة، بعدما جاء هدفان من ركلتي جزاء، بينما كان الهدف الثالث من هجمة مرتدة، دون أن يتمكن الفريق من تقديم الفاعلية الهجومية المنتظرة خلال اللعب المفتوح.

وتزداد مخاوف الجهاز الفني مع غياب عدد من العناصر الأساسية بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في كأس العالم، إلى جانب رحيل روبرت ليفاندوفسكي، الذي كان أحد أهم مصادر الأهداف لبرشلونة خلال السنوات الماضية بمعدل يقارب 30 هدفًا في الموسم.

كما تحيط الشكوك بمستقبل فيران توريس، في ظل اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد معه، وهو ما قد يترك فليك أمام خيارات هجومية محدودة قبل بداية الموسم.

وفي ظل هذه الظروف، يواصل برشلونة بحثه عن تدعيم خط الهجوم، مع استمرار اهتمام النادي بالتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، بينما ينتظر الفريق عودة لامين يامال وداني أولمو، أملاً في استعادة المزيد من القوة والسرعة والحلول الهجومية.

ولا يملك برشلونة الكثير من الوقت لمعالجة أزمته، إذ يتبقى للفريق مباراتان وديتان أمام بازل يوم 16 أغسطس، ثم في كأس خوان جامبر يوم 19 من الشهر نفسه، قبل الدخول في المنافسات الرسمية.

وسيكون تحسين الفاعلية أمام المرمى أحد أبرز الملفات التي تنتظر فليك خلال الأيام المقبلة، خاصة أن الأهداف التي غابت عن المباريات الودية لن يكون من السهل تعويضها عندما يبدأ الموسم بصورة رسمية.

هانز فليك فليك برشلونة هجوم برشلونة اخبار برشلونة

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