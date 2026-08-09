رئيس الوزراء يتفقد احدى معاصر الزيتون في مطروح

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، احد معاصر الزيتون خلال جولته بمحافظة مطروح لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح أن هذه المشروعات تأتي في إطار دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعات القائمة على الموارد المحلية، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية التي تتميز بها محافظة مطروح، بما يسهم في دعم سلاسل الإنتاج والتصنيع والتسويق، وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المحلية، وتعزيز تنافسيتها، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول أنشطة المعصرة، حيث أوضح أنها تعمل في إنتاج وتسويق زيت الزيتون والزيوت الطبيعية، إلى جانب عدد من المنتجات المستخلصة من الموارد الطبيعية التي تتميز بها محافظة مطروح.

وتعكس منتجات المعصرة الطابع المحلي لمحافظة مطروح، كما شاركت منتجات المعصرة في عدد من المعارض الدولية، بما أسهم في التعريف بالمنتجات المحلية وفتح أسواق جديدة أمامها.

وتساهم المعصرة في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلية من زيت الزيتون ومشتقاته، بما يدعم زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، خاصة في ضوء ما يتمتع به من جودة مرتفعة وأسعار تنافسية، وهو ما يسهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن في السوق وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

و تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 طنًا يوميًا، وتوفر نحو 150 فرصة عمل.