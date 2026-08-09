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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إنسانية وفاء عامر تضعها في صدارة التريند.. أحدثها مدير المطعم | تقرير

وفاء عامر
وفاء عامر
سعيد فراج

تصدرت الفنانة وفاء عامر، مؤشرات البحث تريند على محرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، وبعد موقفها الإنساني مع مدير المطعم الذي تم فصله مؤخرا. 

ولم يكن هذا الموقف الإنساني الوحيد لـ وفاء عامر، فهي محبة للخير دوما على المستوى الإنساني، ودائما ما تفعل الخير سرا وعلنا، ونرصد فيما يلي أبرز المواقف الإنسانية لها. 

أزمة مدير المطعم 

علقت الفنانة وفاء عامر على منشور متداول عبر موقع فيسبوك يتناول أزمة مدير أحد المطاعم الشهيرة، الذي أعلنت إدارة المطعم فصله على خلفية واقعة السيدة التي قالت إنه منعها من أداء فريضة الصلاة داخل المكان.

وكتبت وفاء عامر في تعليقها على المنشور: «محتاجة أتواصل معاه، عندي شغل له إن كان مناسب». 

كانت الواقعة قد أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول تفاصيلها وإعلان إدارة المطعم إنهاء عمل المدير.

التبرع للمرضى بعوائد الأداء العلني 

أعلنت الفنانة وفاء عامر دعمها لمشروع حق الأداء العلني للفنانين الذي يسعى الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، إلى إعادة إحيائه، مؤكدة أن تطبيق هذا الحق يمثل خطوة مهمة للحفاظ على حقوق الفنانين وتقدير سنوات عطائهم في الساحة الفنية.

وأكدت وفاء عامر تأييدها الكامل لهذه الخطوة، موضحة أنها ستتبرع بكل ما تحصل عليه من عوائد حق الأداء العلني، حتى لو كان جزءًا منها فقط، لصالح صندوق نقابة الممثلين المخصص لرعاية المرضى ومساندة الفنانين الذين يواجهون ظروفًا صعبة.

وأضافت أن هناك نجومًا وفنانين كبارًا قدموا الكثير للفن المصري على مدار سنوات طويلة، وتركوا بصمات لا تُنسى، إلا أن بعضهم يمر حاليًا بأزمات صحية أو مادية، مشددة على أن من واجب الجميع الوقوف بجانبهم وتقديم الدعم لهم تقديرًا لما قدموه من إبداع وعطاء.

وفي إطار حرصها على مساندة الفنانين والحفاظ على حقوقهم، وجهت وفاء عامر مناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته الأب لكل المصريين، للتدخل ودعم خروج قانون حق الأداء العلني إلى النور، مؤكدة أن إقرار هذا القانون سيكون بمثابة حماية حقيقية للفنانين وضمانًا لحقوقهم بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء.

وأوضحت وفاء عامر أن مشروع القانون ليس جديدًا، إذ سبق طرحه في فترات سابقة، وكان من بين الشخصيات التي دعمت الفكرة الفنان الكبير عبد الوارث عسر، إلى جانب الدكتور محمد عبد الوهاب، وكوكب الشرق أم كلثوم، والفنانة تحية كاريوكا.

وأشارت إلى أن ما يقوم به النائب والفنان ياسر جلال هو إعادة إحياء لمشروع قانون قديم يهدف إلى منح الفنانين حقوقهم المستحقة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس تقديرًا لدور الفن والفنانين في المجتمع المصري.

مواقف إنسانية غير معلنة

والمعروف عن وفاء عامر، على المستوى الشخصي، أنها من الفنانين المحبين للعمل الإنساني بإنفاق الصدقات لمستحقيها أو توزيع اللحوم للفقراء والمساكين، وكذلك مساندة المحتاجين بقدر استطاعتها. 

كما إنها دائما الدعم للمبادرات والحالات الإنسانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فدائما ما تتأثر وفاء عامر، بالحالات الإنسانية وتدعمهم بمنشوراتها. 

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