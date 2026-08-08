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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبعة أنيقة وفستان لامع.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة| صور

فرح شعبان
فرح شعبان
آية التيجي

خطفت فرح شعبان الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة، شاركتها مع متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بإطلالة تجمع بين البساطة والأنوثة، مع لمسات عصرية لافتة.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

ظهرت فرح شعبان مرتدية فستانًا قصيرًا باللون اللافندر الفاتح، بتصميم أنثوي ناعم، مع خامة لامعة قليلًا أضفت على الإطلالة لمسة من الفخامة.

جاء الفستان بحمالات رفيعة وتفاصيل تجمع بين البساطة والانسيابية، بينما أبرز التصميم منطقة الخصر ومنح إطلالتها مظهرًا أنيقًا ومناسبًا لأجواء الصيف.

واختارت فرح أن تكمل إطلالتها بقبعة صيفية باللون البيج الفاتح، جاءت بحواف واسعة ومتموجة، لتضيف لمسة مميزة إلى اللوك وتحمي من أشعة الشمس في الوقت نفسه.

فرح شعبان

مكياج فرح شعبان

اعتمدت فرح شعبان على مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها، مع تحديد واضح للعينين ورموش كثيفة، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة وردية هادئة، فيما ظهرت ببشرة مشرقة ولمسات من أحمر الخدود الوردي.

أما شعرها، فتركته منسدلًا على كتفيها، مع خصلات طويلة باللون الأشقر الذهبي، ما منح الإطلالة طابعًا صيفيًا جذابًا.

فرح شعبان

إكسسوارات بسيطة تكمل اللوك

ولم تكثر فرح شعبان من الإكسسوارات، واكتفت بمجموعة من القطع التي أضفت لمسة فاخرة على مظهرها، من بينها سلاسل ذهبية حول الرقبة وأساور معدنية لافتة، مع الحفاظ على بساطة باقي الإطلالة.

وجاء تنسيق الألوان بين الفستان اللافندر والقبعة البيج والشعر الأشقر متناسقًا، ليمنح إطلالة فرح طابعًا هادئًا وأنيقًا بعيدًا عن المبالغة.

فرح شعبان

فرح شعبان وإطلالاتها الجريئة

وتحرص فرح شعبان بشكل مستمر على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها، سواء من خلال الصور أو مقاطع الفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتنوع اختياراتها بين الإطلالات الكاجوال والأنثوية والصيفية.

وتفاعل الجمهور مع أحدث ظهور لها، خاصة مع اعتمادها على فستان بلون هادئ وتنسيقه مع القبعة الصيفية، في إطلالة مناسبة للخروجات والمصايف والأجواء الصيفية.

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