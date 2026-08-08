الولايات المتحدة تعتزم تقديم حزمة أمنية بقيمة مليار دولار للرئيس الكولومبي الجديد

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم حزمة أمنية بقيمة مليار دولار للإدارة اليمينية للرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لا إسبرييلا.

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، أن الحزمة تهدف إلى مساعدة واشنطن وبوجوتا على تحقيق "أهدافنا المشتركة".

وأدى دي لا إسبرييلا اليمين الدستورية رئيسا لكولومبيا، أمس الجمعة، خلال مراسم حضرها وفد أمريكي ضم القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي تود بلانش.

وأوضحت وزارة الخارجية أن مشاركة الوفد "تؤكد التزام الولايات المتحدة بإعادة تنشيط العلاقات الأمريكية الكولومبية وتعميق الشراكة الأمنية والاقتصادية المشتركة بين البلدين".

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا بدي لا إسبرييلا، ووصفه بأنه "قائد ذكي وقوي وصلب"، متوقعا أن يحقق "نجاحا هائلا" كرئيس لكولومبيا، وأن يمثل دعما لتيار اليمين في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن دي لا إسبرييلا سيحظى "بالدعم الكامل والقوة الكاملة للولايات المتحدة" خلال توليه منصبه.

وأعلنت واشنطن انضمام كولومبيا أيضا إلى تحالف "درع الأمريكتين»، الذي يضم حكومات تمتد من الولايات المتحدة عبر أمريكا الوسطى والجنوبية، وتعهدت بمكافحة جماعات الاتجار بالمخدرات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة ترامب "ترحب بانضمام كولومبيا إلى درع الأمريكتين، وهي مستعدة لدعم جهود إدارة دي لا إسبرييلا للقضاء على المنظمات الإجرامية والإرهابية المرتبطة بالمخدرات التي تهدد الأمن والازدهار الاقتصادي للولايات المتحدة وكولومبيا ونصف الكرة الغربي".

وزادت الولايات المتحدة انخراطها في شؤون أمريكا اللاتينية خلال الولاية الثانية لترامب، إذ نفذت ضربات ضد زوارق يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات قادمة من المنطقة، كما أطلقت عملية للقبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو. ويخضع مادورو حاليا للاحتجاز في نيويورك، على خلفية اتهامات أمريكية تشمل الإرهاب المرتبط بالمخدرات والاتجار بالمخدرات، وهي اتهامات دفع ببراءته منها.