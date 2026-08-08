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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يتقدم بطلب لاستضافة نهائيات بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
أ ش أ

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، التقدم بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لاستضافة نهائيات بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا، المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية لوس أنجلوس 2028، والمقرر أن تقام نهائياتها، وفق الجدول المقترح، خلال شهر نوفمبر 2027.

جاء ذلك في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، على توفير أفضل الأجواء الممكنة لإعداد المنتخبات الوطنية المصرية، وتعزيز فرصها في المنافسة بمختلف الاستحقاقات القارية والدولية، يواصل الاتحاد جهوده لاستضافة عدد من البطولات الأفريقية المهمة على الأراضي المصرية.

وفي هذا السياق، أوضح الاتحاد في بيان صحفي اليوم أن طلب الاستضافة جاء مدعومًا بالخبرات المتراكمة، التي تتمتع بها مصر والاتحاد المصري لكرة القدم في تنظيم واستضافة البطولات القارية، إلى جانب ما تمتلكه مصر من بنية تحتية ومنشآت رياضية وقدرات تنظيمية تؤهلها لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

كما يحظى ملف الاستضافة بدعم حكومي، حيث صدر التعهد الحكومي من وزير الشباب والرياضة، دعمًا للملف، المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم، بما يعكس تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لإنجاح استضافة البطولة.

ومن ناحية أخرى، تستضيف مصر بطولة اتحاد شمال إفريقيا، تحت 20 عامًا، المؤهلة إلى نهائيات بطولة إفريقيا، وذلك خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، في إطار استمرار دور مصر في استضافة البطولات الإقليمية والقارية، وتوفير أفضل فرص الإعداد والمنافسة للمنتخبات الوطنية.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن استضافة هذه البطولات تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تطوير المنتخبات الوطنية، وتوفير أفضل ظروف الإعداد لها، والاستفادة من تنظيم البطولات الكبرى في دعم وتطوير كرة القدم المصرية، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كإحدى الدول الرائدة في استضافة وتنظيم البطولات الإفريقية.

اتحاد الكرة استضافة نهائيات بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا نهائيات بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا أولمبياد لوس أنجلوس

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