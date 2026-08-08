اعرف كليتك .. جامعة دمنهور تستعرض أقسام وبرامج العلوم لسوق العمل والبحث

في إطار مبادرة "اعرف كليتك" التي أطلقتها جامعة دمنهور لتعريف الطلاب الجدد وأولياء الأمور بالتخصصات والبرامج الدراسية، واستجابة لتوجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى إعداد خريج مؤهل علميا وتطبيقيا لمتطلبات سوق العمل، تستعرض كلية العلوم أقسامها العلمية وبرامجها المتنوعة التي تواكب التطورات العالمية في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية وتكنولوجيا المستقبل.

تأتي المبادرة برعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة جيهان الخضري، عميد كلية العلوم.

من جانبها أكدت الدكتورة جيهان الخضري أن الفلسفة التعليمية لكلية العلوم ترتكز على إعداد خريج قادر على الابتكار وريادة الأعمال وحل مشكلات المجتمع، من خلال الجمع بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، وتقديم برامج دراسية مرنة بنظام الساعات المعتمدة تفتح آفاقا واسعة في مجالات الصناعة، البحث العلمي، الطاقة، البيئة، الصحة، والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030".

وتضم كلية العلوم بجامعة دمنهور 7 أقسام علمية هي:

*قسم الرياضيات وعلوم الحاسب*

يعنى بدراسة الرياضيات البحتة والتطبيقية، البرمجة، الذكاء الاصطناعي، قواعد البيانات، وتحليل البيانات. ويؤهل الخريج للعمل في مجال البرمجة، تطوير البرمجيات، أمن المعلومات، تحليل البيانات، والتدريس.

*قسم الكيمياء*

يركز على دراسة التركيب والتفاعلات الكيميائية للمواد. ويهدف لتخريج كوادر للعمل في مصانع الأدوية، البتروكيماويات، الأسمدة، معامل ضبط الجودة، والرقابة الصناعية.

*قسم الفيزياء*

يختص بدراسة القوانين الحاكمة للطبيعة وتطبيقاتها في الطاقة والاتصالات والإلكترونيات. ويعد الخريج للعمل في مراكز البحوث، الطاقة النووية والمتجددة، شركات الاتصالات، والمجال التعليمي.

*قسم النبات والميكروبيولوجي*

يعنى بدراسة النباتات والكائنات الدقيقة وتطبيقاتها في الزراعة والصناعة والبيئة. ويؤهل للعمل في شركات الأسمدة الحيوية، معامل الميكروبيولوجي، الحجر الزراعي، ومعالجة المياه.

*قسم علم الحيوان*

يدرس علم الحيوان والوراثة وعلم الأجنة وعلم الطفيليات. ويعد كوادر للعمل في معامل التحاليل الطبية، شركات الأدوية، المحميات الطبيعية، والبحث العلمي.

*قسم الكيمياء الحيوية*

يختص بدراسة العمليات الحيوية على المستوى الجزيئي وعلاقتها بالأمراض. ويؤهل الخريج للعمل في معامل التحاليل الطبية، شركات الأدوية، التغذية العلاجية، والبيولوجيا الجزيئية.

*قسم علوم الأرض*

يعنى بدراسة الجيولوجيا، المعادن، المياه الجوفية، والبترول. ويعد الخريج للعمل في شركات البترول والتعدين، شركات المياه، المساحة، والاستشارات البيئية.

فضلا عن العديد من البرامج على النحو التالي:

*أولاً: البرامج الدراسية "تخصص منفرد"*

تهدف إلى التعمق في مجال علمي واحد وتأهيل الخريج لسوق العمل المتخصص:

*برنامج الرياضيات*: يؤهل للعمل في التدريس، البحث العلمي، التأمين، والتحليل الإحصائي.

*برنامج علوم الحاسب*: يؤهل للعمل في البرمجة، تطوير البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات.

*برنامج الإحصاء وعلوم البيانات*: من أكثر البرامج طلبا ويؤهل للعمل في تحليل البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي، شركات التسويق والبنوك.

*برنامج الفيزياء*: يؤهل للعمل في معامل القياسات والمعايرة، اختبار الأجهزة والمنتجات، الطاقة المتجددة والنووية، الإلكترونيات، الاتصالات، ومراكز البحوث.

*برنامج المواد وعلوم النانو*: برنامج حديث يؤهل للعمل في صناعة المواد المتقدمة، اختبار وتوصيف المواد، صناعات المعادن والبوليمرات ،الإلكترونيات، الطب، والطاقة.

*برنامج الكيمياء*: يؤهل للعمل الصناعات الدوائية والبتروكيماوية والأسمدة والدهانات والمنظفات والبوليمرات، معامل التحليل الكيميائي والبيئي والغذائي، مراقبة وضمان الجودة، معالجة المياه، مستحضرات التجميل، والبحث والتطوير

*برنامج النبات*: يؤهل للعمل في الزراعة، شركات الأسمدة الحيوية، الحجر الزراعي، ومراكز البحوث.

*برنامج الميكروبيولوجيا*: يؤهل للعمل في معامل الميكروبيولوجيا ومراقبة الجودة في الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل، تحليل المياه والصرف، الصناعات القائمة على التخمير، إنتاج الإنزيمات والمستحضرات الحيوية، والتعقيم ومراقبة التلوث

*برنامج علم الحيوان*: يؤهل للعمل في معامل التحاليل الطبية، شركات الأدوية، الثروة السمكية والاستزراع السمكي، تقييم الأثر البيئي، مكافحة الآفات والنواقل، معامل حيوانات التجارب ،المحميات، والبحث العلمي.

*برنامج الجيولوجيا*: يؤهل للعمل في شركات البترول والغاز والتعدين والمحاجر، الاستكشاف المعدني، الخرائط والمسوحات الجيولوجية، المياه الجوفية، جيولوجيا المواقع والمشروعات الهندسية، مواد البناء، الجيولوجيا البيئية، ونظم المعلومات الجغرافية.

*برنامج الكيمياء الحيوية*: يؤهل للعمل في معامل التحاليل الطبية، شركات الأدوية، التغذية العلاجية، والبيولوجيا الجزيئية.

*ثانيا: البرامج الدراسية "تخصص مزدوج"*

تمنح الخريج ميزة تنافسية فريدة بدمج تخصصين علميين لتلبية احتياجات سوق العمل متعدد التخصصات وتأهيله للعمل في القطاعات البينية الحديثة:

*برنامج علوم الحاسب والرياضيات*: يؤهل الخريج للعمل في مجال تطوير الخوارزميات، الذكاء الاصطناعي، النمذجة الرياضية، والبحث العلمي، بالإضافة إلى شركات البرمجيات وتحليل البيانات.

*برنامج الفيزياء والكيمياء*: يعد كوادر للعمل في مجال علوم المواد، صناعة البطاريات، الخلايا الشمسية، معامل البحوث التطبيقية، والصناعات الدوائية والبتروكيماوية.

*برنامج الفيزياء والرياضيات*: يؤهل للعمل في مراكز الأبحاث العلمية، الطاقة النووية، النمذجة والمحاكاة، والتدريس الجامعي والبحثي.

*برنامج علوم الفيزياء والحاسب*: يركز على إعداد متخصصين في المحاكاة العلمية، الحوسبة الفيزيائية، البيانات الضخمة في الفيزياء، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم.

*برنامج الفيزياء الحيوية والبيوتكنولوجي*: يؤهل الخريج للعمل في مجال الأبحاث الطبية الحيوية، تصنيع الأدوية، تقنيات العلاج الجيني، ومعامل البيولوجيا الجزيئية، المستشعرات الحيوية والأجهزة العلمية، إنتاج الكواشف والمواد الحيوية، ومراقبة الجودة.

*برنامج النبات والكيمياء*: يعد متخصصين للعمل في مجال الأسمدة الحيوية، المبيدات، مستحضرات التجميل ذات الأصل النباتي، وشركات الأدوية العشبية.

*برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء*: يؤهل للعمل في معامل الميكروبيولوجي الصناعي، مصانع الأغذية، معالجة المياه، وإنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية.

*برنامج علم الحيوان والكيمياء*: يعد كوادر للعمل في معامل التحاليل الطبية، شركات الأدوية، أبحاث السموم، وعلم الأدوية.

*برنامج علم الحشرات والكيمياء*: يؤهل للعمل في مجال مكافحة الآفات، الحجر الزراعي، صناعة المبيدات، وشركات الصحة العامة.

*برنامج الجيولوجيا والجيوفيزياء*: يعد متخصصين للعمل في شركات البترول، الاستكشاف الزلزالي، المساحة الجيولوجية، والاستشارات الهندسية.

*برنامج علم الجيولوجيا والكيمياء*: يؤهل الخريج للعمل في مجال تحليل الصخور والمعادن، صناعة الأسمدة، معالجة مياه الشرب، وشركات التعدين.

*برنامج الكيمياء الحيوية والكيمياء*: يمنح الخريج تأهيلا مزدوجا للعمل في معامل التحاليل الطبية، مصانع الأدوية، معامل ضبط الجودة، والبحث في الكيمياء الدوائية.

*ثالثاً: البرامج الخاصة "بمصروفات"*

برامج بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل الإقليمي والعالمي:

*برنامج الكيمياء الحيوية والتكنولوجيا الحيوية الميكروبية*: يؤهل للعمل في شركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية والأغذية، معامل الميكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، إنتاج اللقاحات والإنزيمات والكواشف الحيوية، مراقبة الجودة، الصناعات القائمة على التخمر، معالجة المياه والملوثات حيويًا، المعلوماتية الحيوية، والبحث والتطوير.

*برنامج بكالوريوس الطاقة المتجددة والمستدامة*: يؤهل للعمل في شركات ومحطات الطاقة الشمسية والرياح و الكهرباء، مشروعات كفاءة وإدارة الطاقة، الاستدامة والبيئة، البصمة الكربونية وتقييم الأثر البيئي، المباني الخضراء، إدارة المخلفات، الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة، والاستشارات والبحث والتطوير والدعم الفني لأنظمة الطاقة المتجددة.

وتدعو كلية العلوم بجامعة دمنهور طلاب الثانوية العامة للالتحاق بصرحها العلمي المتميز، والاستفادة من معاملها البحثية المتطورة وبرامجها المرنة التي تفتح الطريق أمام مستقبل مهني واعد في قطاعات حيوية داعمة للتنمية.