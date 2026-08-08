عروس الساحل .. أول صور من خطوبة ملك قورة

احتفلت الفنانة ملك قورة بخطوبتها وسط أجواء عائلية مبهجة في الساحل الشمالي، بحضور عدد من أفراد أسرتها وأصدقائها المقربين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل الخطوبة، حيث ظهرت ملك قورة برفقة خطيبها في أجواء احتفالية، وسط حالة من السعادة والفرح بهذه المناسبة.

أعمال ملك قورة

من جهة أخرى، تحدثت الفنانة ملك قورة، عن كواليس مسلسل حق ضايع، الذي تشارك في بطولته مع الفنان أحمد صلاح حسني، وينتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقالت ملك قورة، في لقاء مع كاميرا موقع صدى البلد، إنها تجسد في مسلسل حق ضايع، شخصية رنيم زوجة أحمد صلاح حسني، مشيرة إلى أنها تحرص على أن تشارك بأعمال قوية وجيدة وهذا سبب قلة ظهورها في الفترة الماضية.

ملك قورة والسينما

وتابعت ملك قورة: «بعمل في رمضان مسلسل حق ضايع وهو مسلسل 15 حلقة رومانسي وفيه إثارة.. وبعمل شخصية رنيم صاحبة شركة تسويق ومتجوزة وبيحصل تفاصيل بقى ومشاكل في حاجات تانية مع الأحداث».

وحول ابتعادها عن السينما، قالت ملك قورة: «السينما أنا بكون عايزة أعمل حاجة مختلفة حتى لو مش هبقى موجودة معنديش مشكلة بس لازم أظهر بشكل مختلف وأنا أفضل أعمل دور أنا حباه مش دور جايلي وخلاص».

وحول يومها في شهر رمضان، قالت ملك قورة: «في رمضان بصور ولو مش بصور ببقى مع أهلي وبحاول إني أنام على قد ما أقدر بصراحة يعني أخد من الصبح على قد ما أقدر بس في الأخر بنصحى وبيبقى عندنا حاجات نعملها ولمة العيلة الأكل في السحور والفطار».

وحول عودة شقيقتها مريم قورة للتمثيل، قالت ملك: «مريم لا خالص مريم عندها بنت عندها ملك الصغيرة وهي مش مهتمة خالص إنها تمثل يعني.. وهي سمت ملك على اسمي وعندها 4 سنين وهي أحلى مني وبحبها وبعتبرها بنتي أنا كمان».

مسلسل حق ضايع

مسلسل "حق ضايع" بطولة أحمد صلاح حسني، ملك قورة، نسرين أمين، لوسي، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، رنا سماحة، تأليف الدكتور حسين مصطفى محرم، اخراج محمد عبدالخالق، يشرف على الإنتاج اسلام فؤاد سليم.

إن عودة قطاع الإنتاج بماسبيرو مرة أخرى تأكيد على دور ماسبيرو التاريخي في تشكيل وجدان وعقل المصريين وتأكيد على دوره الوطني في الحفاظ على الهوية المصرية والقيم ومحاربة الأفكار المتطرفة على كافة المستويات.