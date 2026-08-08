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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيويورك تايمز: حرب إيران تستنزف مخزون الأسلحة الأمريكية وواشنطن تسحب تعزيزات من آسيا وأوروبا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الحرب الأمريكية ضد إيران تسببت في استنزاف جزء كبير من مخزونات الأسلحة الأمريكية، وسط وصول بعض الإمدادات العسكرية إلى «مستويات مقلقة»، ما دفع وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» إلى إعادة توزيع قدراتها العسكرية على نحو سريع باتجاه الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير، نقلت الولايات المتحدة سفنا وطائرات ووحدات للدفاع الجوي من مواقع مختلفة في أوروبا وآسيا، بهدف تعزيز حضورها العسكري في الشرق الأوسط ودعم العمليات الجارية في ظل استمرار المواجهة مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أن التحركات العسكرية تأتي في الوقت الذي تواجه فيه واشنطن ضغوطًا متزايدة على مخزوناتها من الأسلحة، ولا سيما صواريخ الدفاع الجوي وغيرها من المعدات والذخائر الحيوية.

ويثير تراجع المخزونات الأمريكية مخاوف أوسع من تداعيات الحرب على قدرة واشنطن على الحفاظ على مستويات الردع العسكري في مناطق أخرى من العالم، خصوصًا في أوروبا وآسيا.

ويرى خبراء أن الانخفاض السريع في إمدادات صواريخ الدفاع الجوي والأسلحة الحيوية قد يلفت أنظار روسيا والصين، ويمنحهما حافزًا أكبر لدراسة خيارات مواجهة محتملة مع الولايات المتحدة إذا اعتقدتا أن القدرات الأمريكية أصبحت أكثر انشغالًا واستنزافًا في الشرق الأوسط.

الحرب الأمريكية ضد إيران مخزونات الأسلحة الأمريكية وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الشرق الأوسط أوروبا وآسيا

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