الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الأسلحة البيضاء أعلى الدائرى

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية .

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) وبحوزتهم (كمية لمخدر الإستروكس – 3 سلاح أبيض).. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى والأسلحة البيضاء للدفاع عن نشاطهم الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .