وزير الأوقاف يهنئ محمد عبد اللطيف بالدكتوراة الفخرية من جامعة هيروشيما

تقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى محمد عبد اللطيف - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمناسبة منحه درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة هيروشيما اليابانية، تقديرًا لما حققه من جهود وإصلاحات واسعة في منظومة التعليم المصرية، وما أسهم به من فتح آفاق جديدة للتعاون التعليمي والأكاديمي بين مصر واليابان.

ويعرب وزير الأوقاف عن تقديره لهذا التكريم الدولي، الذي يعكس ما تحظى به جهود تطوير منظومة التعليم المصرية من تقدير، وما تتمتع به مصر من علاقات تعليمية وثقافية راسخة مع اليابان، وما تتيحه هذه الشراكة من فرص واعدة لتبادل الخبرات وبناء القدرات وإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

كما يثمن وزير الأوقاف ما أكده السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من إهدائه هذا التكريم إلى كل معلم في مصر، تقديرًا للدور الأصيل الذي يضطلع به المعلم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، سائلًا الله تعالى له مزيدًا من التوفيق والسداد، ولمصرنا العزيزة دوام التقدم والازدهار.

الأوقاف تحذر من منتحلي صفة موظفيها

و علمت وزارة الأوقاف بمزاعم من أشخاص يزعمون نسبتهم الوظيفية إلى الأوقاف، وقدرتهم على إيجاد فرص وظيفية في الوزارة والهيئات التابعة لها بطريق التعيين أو التعاقد، ويطلبون نظير ذلك مبالغ مالية ممن ينخدع بتلك المزاعم.

الأوقاف تحذر من منتحلي صفة موظفيها

وتهيب الوزارة بجميع المواطنين توخي الحذر الشديد من أي شخص ينتحل صفة موظف بالوزارة، أو يدعي قدرته على ضم المساجد أو إيجاد فرص وظيفية، فذلك محض أكاذيب ومساع لخداع المواطنين وتحصيل أموال منهم بغير وجه حق.