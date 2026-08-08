تربوي: تأجيل بدء الدراسة 2027 في المدارس أسبوع "ضروري"|والتعليم: موعدنا 12 سبتمبر

موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس مازال هو حديث الساعة في جميع البيوت المصرية ، وعلى مختلف وسائل التواصل الإجتماعي ، حيث يتساءل البعض عن موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس ، والبعض الآخر يتساءل عن حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة 2027

خبير تربوي : لابد من تأجيل موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس

حيث أصدر الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، بيانا إعلاميا شدد خلاله على أهمية تأجيل موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس إلى 19 سبتمبر 2026 بدلا من 12 سبتمبر .

حيث قال الدكتور تامر شوقي : من الأفضل أن يكون موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس يوم 19 سبتمبر بدلا من تقديمها إلى يوم 12 سبتمبر لعدة أسباب منها:

أن الموعد المعتاد لبدء الدراسة في المدارس منذ سنوات بعيدة هو السبت الثالث من الشهر وليس الثاني

توحيد مواعيد بدء الدراسة في المدارس مع الجامعات

أن الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر يتسم بارتفاع درجات الحرارة مما يؤثر على أداء جميع عناصر العملية التعليمية

إطالة عدد أيام الدراسة ليس دليلا دائما على تحقيق جودة التعليم

إتاحة وقت كاف للأسر لتدبير احتياجاتها ومستلزمات الدراسة

تأخير اعلان مناهج البكالوريا في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس يقتضي تأخير بدء الدراسة بدلا من تقديمها لإتاحة فرص الاطلاع عليها للمعلمين وللطلاب

إتاحة وقت كاف للوزارة لتطبيق الاختيار بين المسارات على الطلاب، وكذلك تنظيم المدارس للفصول وفقا للمسارات.

وقال الدكتور تامر شوقي : توجد إجراءات أخرى لتحقيق الاستفادة من أيام الدراسة بدلا من اطالتها ومنها تقليل الإجراءات الإدارية التي يقوم بها المعلم، وتقليل التقييمات وغيرها

موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس .. ماذا قررت التعليم ؟

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات بشأن تغيير موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية المعلن رسميا حتى الآن .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تقرر رسمياً “حتى الآن" أن يكون موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت .

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية مختلف عن موعد المدارس الحكومية ، مؤكدةً أن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية سيكون يوم 6 سبتمبر 2026 .

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي عن قرار تحديد يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 ليكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي الجديد 2027 حتى حتى الخميس 24 يونيو 2027 ، بإجمالي ٣٩ أسبوعًا دراسيًا

خريطة العام الدراسي الجديد 2027