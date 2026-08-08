الداخلية تكشف حقيقة تعدى ضابط شرطة على سائق ميكروباص بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام ضابط شرطة بالتعدى بالضرب على أحد السائقين بدعوى تعديه على أحد المجندين بالجيزة.







بالفحص تبين أن الواقعة بتاريخ 3 /الجارى حدثت مشادة كلامية بين قائد سيارة "ميكروباص" ( غير مصرح له بتحميل الركاب – مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف) وأحد مجندين من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة .. بسبب قيام السائق بالتوقف بالسيارة قيادته بمكان مخالف بهدف تحميل الركاب بالمخالفة لتراخيص السيارة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة محاولاً التعدى على المجند ، وحال مرور أحد ضباط المديرية مصادفةً قام بالتدخل والسيطرة على السائق وتسليمه والسيارة لضابط المرور المعين لملاحظة الحالة المرورية بالمنطقة محل الواقعة والذى قام بتحرير مخالفة للمذكور ( تحميل ركاب بالأجر بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح للمركبة) .





تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.









