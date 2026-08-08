ننشر رابط التسجيل للسكن في مدن الأزهر الجامعية.. الموعد الرسمي والشروط

أتاحت جامعة الأزهر، رابط التقديم في المدن الجامعية للطلاب والطالبات بجميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم والوجهين البحري والقبلي، بداية من غدا 9 أغسطس.

ونوهت جامعة الأزهر للطلاب والطالبات بأن التسجيل الإلكتروني هو الوسيلة الوحيدة للتقديم في المدن الجامعية، ويُتاح في هذه المرحلة لطلاب وطالبات فرق النقل والسنوات النهائية بمختلف الكليات، ولا يشمل الطلاب المستجدين.

وذكرت جامعة الأزهر، أن التسجيل للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، يبدأ من غدٍ الأحد حتى يوم 23 أغسطس.

واشترطت جامعة الأزهر على الطلاب والطالبات في التسجيل للتقديم بالمدن الجامعية، أن يتم موقع خدمات جامعة الأزهر إدخال البيانات التالية بدقة: اسم الطالب/ـة خماسيًّا، واسم وليّ الأمر رباعيًّا، والرقم القومي، والكلية والفرقة المقيد بها، والتقدير، مع رفع صورة حديثة للمتقدم/ـة بمقاس ٤ × ٦.

ويشترط عند التقديم الإلكتروني إدخال بيانات غير صحيحة يسقط حق الطالب/ـة في التقديم وفقًا للائحة المدن الجامعية.

للتقديم الإلكتروني في المدن الجامعية اضغط هنا

شروط التقديم في المدينة الجامعية

وناشدت جامعة الأزهر، الطلاب والطالبات المقبولين بالسكن الجامعي، اتباع الخطوات التالية:

- بعد الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية، والتأكد من القبول، يتم سداد مصروفات السكن الجامعي للفصل الدراسي الأول.

- بعد سداد المصروفات يتم طباعة ملف التسكين والاستمارات المرفقة بالنتيجة وهي:

- نتيجة الطالب

- إخطار إسكان الطالب

- استمارة كشف طبي

- طلب التحاق بالمدن الجامعية

- استمارة ضمان سداد الرسوم

- استمارة التسكين / التعليمات / الإخلاء

- إقرار عدم الزواج للطالبات