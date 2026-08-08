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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ظهرت الآن.. الأزهر يعلن نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.. رابط الاستعلام السريع

نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي
نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي
محمد صبري عبد الرحيم

ظهرت منذ قليل نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وكان الأزهر الشريف قد فتح باب التقديم لرياض الأطفال الأزهر 2026، وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول بمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026/2027.

الاستعلام عن نتيجة تسيق رياض الأطفال والابتدائي

يمكن الاستعلام على نتيجة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، من خلال موقع إعلان النتائج، وللدخول عليه مباشرة اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا

أعمال التنسيق جرت وفق الضوابط والقواعد المنظمة للقبول

وأكد أ.د أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن أعمال التنسيق جرت وفق الضوابط والقواعد المنظمة للقبول، بما يحقق  تكافؤ الفرص، مع مراعاة الكثافات والقدرة الاستيعابية للمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

نتيجة المرحلة الأولى

وأوضح أن نتيجة المرحلة الأولى متاحة إلكترونيًا بدءًا من اليوم السبت الموافق 8 أغسطس 2026م، حيث يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي للطفل والبيانات المسجلة أثناء التقديم، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تسليم الملفات واستيفاء المستندات المطلوبة، وذلك في موعد أقصاه 25 أغسطس 2026م.

الاستعلام عن نتيجة تسيق رياض الأطفال والابتدائي

ويأتي تطبيق نظام التنسيق الإلكتروني على مرحلتين لأول مرة هذا العام في إطار جهود قطاع المعاهد الأزهرية لتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية، وتيسير إجراءات التقديم والقبول والاستعلام لأولياء الأمور، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتوسع في منظومة التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية، بما يحقق سرعة إنجاز الإجراءات، والاستفادة المثلى من الطاقة الاستيعابية للمعاهد الأزهرية، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، وسوف يعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن موعد بدء المرحلة الثانية من التنسيق الإلكتروني وفق ضوابطها المنظمة لها في وقت لاحق.

هذا، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق من خلال الرابط التالي: https://azhar.gov.eg/tnsek/
 

موعد تسليم ملفات المقبولين فى تنسيق الأزهر 2026

بعد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالأزهر 2026، يتعين على الطلاب المقبولين استكمال إجراءات القبول وتسليم الملفات واستيفاء المستندات المطلوبة لدى المعهد وفقًا للقواعد المنظمة.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية 25 أغسطس 2026 موعدًا أقصى لاستكمال إجراءات تسليم الملفات واستيفاء المستندات المطلوبة.

تنسيق رياض الأطفال بالأزهر على مرحلتين لأول مرة

يشهد العام الدراسى 2026/2027 تطبيق نظام التنسيق الإلكترونى على مرحلتين لأول مرة فى تنسيق القبول بمرحلتى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمعاهد الأزهرية.

ويأتى تطبيق النظام الجديد ضمن جهود قطاع المعاهد الأزهرية لتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية، وتيسير إجراءات التقديم والقبول والاستعلام أمام أولياء الأمور، إلى جانب تنظيم عملية توزيع الطلاب وفقًا للطاقة الاستيعابية والكثافات بالمعاهد الأزهرية.

 تنسيق الأزهر 2026

المرحلة الثانية من تنسيق الأزهر 2026

ومن المقرر أن يعلن قطاع المعاهد الأزهرية فى وقت لاحق موعد بدء المرحلة الثانية من التنسيق الإلكترونى لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى 2026، إلى جانب الضوابط والقواعد المنظمة لها.

وأكد القطاع أن تطبيق التنسيق الإلكترونى يستهدف تعزيز مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مع تحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة الاستيعابية للمعاهد الأزهرية بمختلف المحافظات.

التحول الرقمى فى تنسيق رياض الأطفال بالأزهر

ويأتى تطبيق نظام التنسيق الإلكترونى على مرحلتين تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتوسع فى منظومة التحول الرقمى والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية، بما يسهم فى سرعة إنجاز إجراءات التقديم والقبول والاستعلام، وتيسير الخدمات المقدمة لأولياء الأمور.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى 


يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالأزهر 2026 ونتيجة المرحلة الأولى للصف الأول الابتدائى من خلال الرابط الرسمى: https://azhar.gov.eg/tnsek/
ويُنصح أولياء الأمور بمراجعة البيانات المسجلة بدقة، والالتزام بالموعد المحدد لاستكمال إجراءات القبول وتسليم الملفات، والذى ينتهى فى 25 أغسطس 2026.

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