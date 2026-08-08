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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يطلب عدم المشاركة في مواجهة جوزتيبي مع طرابزون| تفاصيل

محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو مصطفى

كشف موقع «Saat 61» التركي عن تطور جديد بشأن مشاركة الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق طرابزون سبور التركي، في المباراة الودية أمام جوزتيبي، ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.

وأكد الموقع أن محمد صلاح طلب عدم المشاركة في مواجهة جوزتيبي الودية، رغبةً منه في الحصول على مزيد من الوقت لاستعادة كامل جاهزيته البدنية والفنية، قبل الانتظام بصورة كاملة في تدريبات الفريق والمشاركة في المباريات المقبلة.

وأوضح التقرير أن اللاعب المصري يفضل عدم التعجل في العودة للمباريات، خاصة في ظل انضمامه حديثًا إلى صفوف طرابزون سبور، وحاجته إلى فترة كافية من أجل الانسجام مع زملائه الجدد والتعرف بشكل أكبر على طريقة اللعب والجهاز الفني.

ويأتي قرار محمد صلاح في إطار حرصه على الوصول إلى أفضل حالة بدنية قبل بداية مشواره الرسمي مع الفريق التركي، خاصة أن الجهاز الفني يسعى إلى تجهيزه بصورة تدريجية وعدم الدفع به قبل التأكد من اكتمال جاهزيته.

وكان طرابزون سبور قد نجح في إتمام صفقة التعاقد مع محمد صلاح، في صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، عقب انتهاء تعاقده مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وانضم اللاعب المصري إلى الفريق التركي بعقد يتضمن حصوله على راتب ضخم يصل إلى 25 مليون يورو في الموسم، ليصبح أحد أبرز الصفقات التي أبرمها النادي استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يواصل محمد صلاح برنامجه الإعدادي خلال الفترة المقبلة، على أن يكون جاهزًا للمشاركة مع طرابزون سبور بشكل كامل فور وصوله إلى أفضل معدلات اللياقة البدنية والفنية.

ورحل محمد صلاح عن فريق ليفربول الإنجليزي بسبب إنتهاء عقده ورفض إدارة النادي الإنجليزي التفاوض على تمديد عقده بسبب المقابل المادي الكبير لراتب محمد صلاح مع الريدز.

محمد صلاح طرابزون التركي أخبار محمد صلاح طرابزون الدوري التركي

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