مبيعات تسلا تتراجع في بريطانيا مع صعود السيارات الصينية

تراجعت مبيعات "تسلا" في المملكة المتحدة بشكل ملحوظ خلال 2025، إذ انخفضت عمليات التسليم إلى 45,239 سيارة، بتراجع 9% عن 2024، فيما هبطت الإيرادات 6% إلى 1.83 مليار جنيه إسترليني، مواصلة سلسلة الانخفاضات بعد تراجع بنسبة 21% في 2024.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن هذا التراجع يأتي وسط منافسة شرسة من الشركات الصينية منخفضة التكلفة، التي تشهد انتشاراً سريعاً في السوق البريطانية، فقد ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في يوليو بنسبة 44.5% إلى مستوى قياسي بلغ 43106 سيارة، لكن أيّا من طرازات تسلا لم يدخل قائمة العشرة الأكثر مبيعا.

وعلى الصعيد العالمي، تواجه تسلا ضغوطاً إضافية بعد إلغاء إدارة ترامب حافزاً ضريبياً بقيمة 7,500 دولار للمركبات الكهربائية، ما أدى إلى تباطؤ الطلب. وانخفضت أرباح الشركة في الربع الثاني 17% إلى 1.2 مليار دولار، مع اضطرارها لخفض الأسعار وتراجع إيرادات الاعتمادات البيئية.

في الوقت نفسه، يسرع إيلون ماسك تحول الشركة نحو سيارات الأجرة الذاتية والروبوتات البشرية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إذ ضاعفت تسلا إنفاقها الرأسمالي مقارنة بالعام الماضي لدعم هذه الاستثمارات.