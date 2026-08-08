الخارجية اللبنانية تدين الهجوم الإيراني على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته إيران صباح اليوم السبت، ضد ناقلة نفط إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأكدت الوزارة أن الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، الذي يؤكد حرية الملاحة البحرية ويرفض التهديدات الإيرانية الرامية إلى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز أو إغلاقه.

وجددت الخارجية اللبنانية رفضها لمحاولات إيران استخدام مضيق هرمز أداة للمساومة والابتزاز، داعية إلى إعادة فتحه بصورة كاملة ومن دون شروط، ومؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها الإجراءات التي تتخذها حفاظاً على سلامة ملاحتها وممتلكاتها.