في يوم واحد.. رفع 910 أطنان من بؤر المخلفات والتراكمات بالغربية

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال رفع بؤر المخلفات والتراكمات التاريخية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، في إطار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة، وتنفيذ خطة المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الأعمال المنفذة عن رفع إجمالي 910 أطنان من بؤر المخلفات والتراكمات، حيث تم رفع 160 طنًا بحي أول المحلة الكبرى، و150 طنًا بمركز ومدينة قطور، و85 طنًا بحي ثان طنطا، و80 طنًا بكلٍ من مركز طنطا، وحي ثان المحلة الكبرى، ومركز ومدينة كفر الزيات، إلى جانب رفع 70 طنًا بحي أول طنطا.

ردع مخالفين

كما شملت الأعمال رفع 60 طنًا بمركز ومدينة سمنود، و50 طنًا بمركز ومدينة المحلة الكبرى، و40 طنًا بمركز ومدينة السنطة، و35 طنًا بمركز ومدينة زفتى، و20 طنًا بمركز ومدينة بسيون، وذلك ضمن خطة العمل اليومية للتعامل مع بؤر المخلفات والتراكمات ورفعها أولًا بأول.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية استمرار حملات النظافة المكثفة بجميع المراكز والمدن والأحياء، مع المتابعة المستمرة لأداء الوحدات المحلية وسرعة التعامل مع بؤر المخلفات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على بيئة نظيفة ومظهر حضاري يليق بمحافظة الغربية.