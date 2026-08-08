أسعار ومواصفات شيري أريزو 5 بسوق السيارات المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة شيري أريزو 5 موديل 2020‏‏.

تعتمد السيارة شيري أريزو 5 موديل 2020‏، على محرك رباعي الأسطوانات (4 سلندر) بسعة 1.5 لتر (1500 سي سي) تنفس طبيعي، يولد هذا المحرك قوة تصل إلى 114 حصانا عند 6150 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 141 نيوتن.متر عند 3800 دورة في الدقيقة.

السيارة بنوعين من نواقل الحركة ونظام دفع أمامي؛ الأول مانيوال من 5 سرعات، والثاني أوتوماتيك من نوع CVT يتضمن 7 سرعات وهمية، تبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 11.5 ثانية.

تأتي السيارة بنظام تعليق أمامي مستقل "ماكفرسون" وخلفي شبه مستقل "تinternal مالتيلينك" لضمان الثبات، تبلغ سعة خزان الوقود 48 لترًا، وتستهلك السيارة في المتوسط حوالي 7 لترات من البنزين لكل 100 كيلومتر، وتعتمد على جنوط رياضية بقياس 16 بوصة.

أما عن سعر السيارة شيري أريزو 5 موديل 2020‏‏‏، فياتي بمتوسط ‏‏420 الف جنيه، وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية ‏للسيارة.