إحالة أوراق 3 متهمين بقتل شخص عمدًا إلى المفتي بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إحالة أوراق 3 متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم عليهم، على خلفية اتهامهم بقتل المجني عليه "أ. م. ش" بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وحددت المحكمة جلسة خلال دور انعقاد سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

تفاصيل القضية

تعود القضية، المقيدة برقم 39091 لسنة 2024 جنايات الدخيلة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بتعرض المجني عليه للاعتداء على يد المتهمين، قبل أن تتوصل التحريات والتحقيقات إلى تفاصيل الواقعة وتحديد المتهمين.

وأظهرت التحقيقات اتهام كل من "ال. م. ز"، ويعمل صنايعي رخام، وشقيقه "أ. م. ز"، عاطل، و"م. ال. م"، نجل المتهم الأول، بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، على خلفية خلاف سابق بين المجني عليه والمتهم الثاني.



وبحسب ما ورد في التحقيقات، أعد المتهمون أسلحة بيضاء شملت مطواة وكترًا وشومة، وتوجهوا إلى مكان وجود المجني عليه، وما إن تمكنوا منه حتى تعدوا عليه بالضرب باستخدام الأسلحة والأداة المشار إليها.

وخلال الاعتداء، وجه المتهم الأول طعنة للمجني عليه استقرت في الجانب الأيسر من صدره، بينما تواجد المتهمان الثاني والثالث إلى جواره لمساندته، لتسفر الإصابة عن وفاته.

وعقب تحرير المحضر، تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وانتهت إلى إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقهم إلى المفتي، مع تحديد جلسة في سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.