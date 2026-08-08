مشاجرة بين عدد من الأشخاص في كرداسة بالجيزة .. ومقتل شاب بعيار ناري

مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص داخل إحدى الأراضي بمنطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، أسفرت عن مقتل شاب بعيار ناري.

ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة مركز كرداسة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، أسفرت عن مقتل شاب إثر إصابته بطلق ناري.

تم نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين في الواقعة، ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة والاستماع إلى أقوال شهود العيان، لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أسباب ودوافع المشاجرة.

على جانب آخر، وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة، أسفر عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف.

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بمدنية السلام وانقلاب سيارة ميكروباص، وعلى الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى المستشفى.