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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: نقترب من التوصل إلى اتفاق مع عُمان بشأن إدارة مضيق هرمز

عراقجي
عراقجي
فرناس حفظي

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع سلطنة عُمان بشأن إدارة وتحديد مسار جديد في مضيق هرمز "تقترب من التوصل إلى اتفاق". وأوضح أن فتح المضيق مرهون بشروط أخرى.

 كما اتهم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الباكستانية، مؤكداً أنهم لن يتنازلوا عن إدارة إيران للمضيق.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين مقدمي، إن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون مشروطة بقبول الولايات المتحدة شروط طهران بشكل كامل.

وأوضح أن قرار إعادة فتح المضيق يخضع لـ«آلية وشروط» تحددها إيران، ولا يرتبط بالمفاوضات الجارية مع سلطنة عُمان.

وأضاف أن المضيق سيُفتح في حال وافقت واشنطن على شروط إيران وتوقفت عن التدخل في المفاوضات الإقليمية.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلطنة عُمان مضيق هرمز الولايات المتحدة

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