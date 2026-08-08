وزير الرياضة يكرم المنقذين والعاملين بحمام السباحة الأولمبي| صور

حرص جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على تكريم فريق المنقذين والعاملين بحمام السباحة الأولمبي بمركز التنمية الشبابية والرياضية بالجزيرة «1»، تقديرًا لسرعة استجابتهم وحُسن تعاملهم مع موقف طارئ تعرض له أحد أعضاء المركز أثناء استخدامه حمام السباحة.

جاء التكريم عقب نجاح فريق المنقذين والعاملين بالحمام في التعامل الفوري مع حالة طارئة تعرض خلالها أحد أعضاء المركز لحالة إعياء مفاجئة أثناء وجوده داخل المياه، مما أدى إلى تعرضه للغرق، حيث بادر المنقذون بالتدخل السريع، وتمكنوا من انتشاله من المياه في وقت قياسي، وتقديم الإسعافات الأولية ( CPR إنعاش قلبى رئوى) اللازمة حتي وصول سيارة الإسعاف، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والاطمئنان على حالته.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن التعامل السريع والمسؤول مع مثل هذه المواقف يعكس أهمية الكفاءة والجاهزية داخل المنشآت الرياضية والشبابية، وضرورة الالتزام المستمر بمعايير الأمن والسلامة، مشيدًا بالدور الذي قام به فريق المنقذين والعاملين بحمام السباحة، وسرعة استجابتهم في التعامل مع الحالة، بما ساهم في إنقاذ العضو وتقديم الرعاية اللازمة له في الوقت المناسب.

وأضاف جوهر نبيل أن حماية وسلامة أعضاء مراكز الشباب والمنشآت الرياضية تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، مؤكدًا استمرار العمل على رفع كفاءة العاملين وتطوير منظومة الأمن والسلامة داخل مختلف المنشآت التابعة للوزارة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم وتقدير كل من يثبت كفاءته والتزامه في أداء واجبه، ويؤدي دوره بمهنية ومسؤولية في مختلف المواقف.