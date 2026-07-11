أول تعليق من وزير الرياضة بعد تكريم الرئيس السيسي لمنتخب مصر .. جوهر نبيل لـ صدى البلد : التكريم الرئاسي يحمل قيمة معنوية كبيرة

أكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم عقب المشاركة التاريخية في بطولة كأس العالم 2026 يمثل رسالة دعم قوية لجميع الرياضيين المصريين ويعكس اهتمام الدولة بتقدير الإنجازات الرياضية في مختلف الألعاب.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " إن التكريم الرئاسي يحمل قيمة معنوية كبيرة خاصة أنه جاء من رئيس الجمهورية مشيرًا إلى أن هذه اللفتة ستكون حافزًا أمام جميع اللاعبين والأبطال لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وأوضح أن الدولة تولي الرياضة اهتمامًا غير مسبوق بفضل الدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما حققه منتخب مصر في كأس العالم وتحويل هذا الإنجاز إلى نقطة انطلاق جديدة للرياضة المصرية بشكل عام.

وأشار الوزير إلى أن الاحتفالية شهدت تأكيد الرئيس على أهمية تعزيز دور الكفاءات الوطنية في قيادة المنتخبات والأجهزة الفنية لافتًا إلى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على توسيع الاعتماد على المدربين المصريين في ظل ما أثبتوه من كفاءة وقدرة على تحقيق النجاحات في مختلف المنافسات.

وأضاف أن تجربة المنتخب الوطني بقيادة جهاز فني مصري برئاسة حسام حسن قدمت نموذجًا ناجحًا بعدما نجح الفريق في تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى دور الـ16 لكأس العالم للمرة الأولى وهو ما يعكس قدرة المدرب المصري على قيادة المنتخبات في أصعب التحديات.

تكريم الرئيس

ستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس منح لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية تقديراً لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط. وقد التُقطت صورة تذكارية جمعت الرئيس بلاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه كلمة إلى لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري؛ رحّب في مستهلها بهم، معرباً عن اعتزازه وتقديره لما قدمه المنتخب من أداء مشرف، مؤكداً سيادته أن هذه الإشادة هي انطباع عام لدى كل من تابع مباريات المنتخب الوطني من المصريين، وفي الدول العربية، والجاليات المصرية والعربية بالخارج، وفي العالم أيضاً. وأشاد الرئيس بالقيم الرفيعة التي تحلّى بها الفريق، بما يعكس أصالة الشعب المصري، مشدداً على أن ما تحقق هو جهد مشكور وإخلاص كبير باسم مصر. وأشار سيادته إلى أن الرياضة ليست فوزاً وخسارة فقط، ولكن الأهم هو ما حققه المنتخب الوطني من احترام الناس الذين قدّروا ما قدمه الفريق أكثر من المكسب في حد ذاته.

كما شدد الرئيس على أن المنتخب مثّل شباب مصر بشكل رائع ومشرّف، وصنع حالة من الفرحة بين المواطنين خلال مساره بكأس العالم بفضل جدية الأداء، ولأنه ظهر في المباريات كفريق كبير يبذل جهداً بإخلاص. وأشاد الرئيس بأداء المنتخب الذي عكس قدرة المصريين على تحقيق النجاح، مشدداً على أن الشعب المصري محب للرياضة، ولكرة القدم تحديداً، ويضم الكثير من المواهب التي يمكن أن تصل إلى نفس مستوى كفاءة النجوم الحاليين للفريق. وفي هذا الإطار، أكد الرئيس على ضرورة وجود “كشافين متجردين” للمواهب الشابة والصغيرة، مؤكداً استعداد الدولة لدعم الكفاءات ومنحهم الفرصة التي يستحقونها، وكذلك دعم الجهاز الفني الوطني.

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل الجاد، وبذل الجهد، والحفاظ على الروح، وبناء أجيال جديدة من اللاعبين للبناء على ما تحقق من نجاح.

واختُتم اللقاء بتناول الرئيس الغداء مع لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني والإداري، حيث حرص سيادته على الاستماع إلى عدد من اللاعبين الذين أعربوا عن امتنانهم للقاء الرئيس وتقدير سيادته لهم، مؤكدين أن المنتخب الوطني، واللاعبين بشكل خاص، سوف يبذلون قصارى جهدهم للبناء على الإنجاز الذي تحقق. ومن جانبه، أعرب الرئيس مجدداً عن شكر وتقدير سيادته والشعب المصري للإنجاز الذي حققه المنتخب، مشيراً إلى أن الشعب المصري أصبح ينتظر الكثير من المنتخب في المرحلة المقبلة.