الجيش النيجيري: عملية استخباراتية تفك أسر 44 تلميذًا ومعلمًا بعد 56 يومًا من الاختطاف

قال الجيش النيجيري، إن عمليات أمنية مستمرة اعتمدت على المعلومات الاستخباراتية إلى جانب تفكيك شبكة إرهابية، أسفرت عن «الإفراج غير المشروط» عن 44 تلميذًا ومعلمًا كانوا قد اختُطفوا من ثلاث مدارس في منطقة أوريير الحكومية بولاية أويو.

وأفاد الجيش النيجيري -في بيان اليوم /السبت/- بأن الضحايا الذين قضوا 56 يومًا في قبضة خاطفيهم، استعادوا حريتهم الليلة الماضية، بعد عملية أمنية استمرت شهرًا، وشاركت فيها قوات من مكتب مستشار الأمن القومي، وجهاز أمن الدولة، والجيش والشرطة، إلى جانب جهات أخرى.

ولقي أحد المعلمين، أديجبوي أديزيان، مصرعه في موقع الحادث، بينما قُتل معلم آخر، مايكل أويدوكون، أثناء فترة احتجازه لدى الخاطفين، ما خفّض عدد الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم في النهاية إلى 44.

واحتفى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، بالإفراج عن المختطفين، مشيدًا بالجهود البطولية التي بذلتها الأجهزة الأمنية، كاشفا عن أن عددًا كبيرًا من الإرهابيين قُتلوا، فيما ألقي القبض على ثمانية منهم.

وتعهد تينوبو بأن تعمل إدارته على تحقيق العدالة للضحايا، موجّهًا أجهزة الطوارئ بالتعاون مع حكومة ولاية أويو لتقديم جميع أشكال الدعم الطبي والإغاثي اللازمة للأطفال والمعلمين.

من جانبه، أشاد حاكم ولاية "أويو" سيي ماكيندي، بالعملية الأمنية، مؤكدًا أنه لم يتم دفع أي فدية مقابل الإفراج عن المختطفين.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش النيجيري إن القوات الأمنية تكبدت خسائر خلال العملية، لكنه لم يقدم تفاصيل حول عدد المتضررين أو هوياتهم، مؤكدا في الوقت ذاته أن عمليات إضافية ستتواصل لتعقب أعضاء آخرين في الشبكة وتفكيك أي خلايا إرهابية متبقية مرتبطة بعملية الاختطاف.