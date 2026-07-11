صعد 45 جنيهًا.. تفاصيل سعر الذهب في الصاغة الآن

ارتفع سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات مساء اليوم السبت 11-7-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 45 جنيهاً بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب 5850 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6685 جنيها للشراء و 6628 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6128 جنيها للشراء و 6076 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5850 جنيهًا للشراء و5800 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5014 جنيها للشراء و 4971 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 46.8 ألف جنيه للشراء و 46.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4120 دولارا للشراء و 4119 دولارا للبيع.