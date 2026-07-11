اعرف الجرام بكام.. أسعار الذهب اليوم السبت 11 يوليو

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال بداية تعاملات اليوم، السبت، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، الذي يعد من أبرز أدوات الادخار والاستثمار في مصر، ويتأثر بالعديد من العوامل المحلية والعالمية.

ويحرص قطاع كبير من المواطنين على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، سواء بغرض الشراء أو البيع أو الادخار، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وسعر صرف العملات.

أسعار الذهب اليوم

جاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث على النحو التالي وفقا لما رصده “صباح البلد”.

عيار 18: 4993 جنيهًا للجرام.

4993 جنيهًا للجرام. عيار 21: 5825 جنيهًا للجرام.

5825 جنيهًا للجرام. عيار 24: 6657 جنيهًا للجرام.

6657 جنيهًا للجرام. الجنيه الذهب: 46800 جنيه.

عوامل تسعير الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدد من العوامل الرئيسية التي تحدد قيمته في الأسواق، ومن أبرزها:

السعر العالمي للأوقية في البورصات الدولية، والذي يعد العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد الأسعار.

في البورصات الدولية، والذي يعد العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد الأسعار. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ، حيث يؤدي ارتفاع أو انخفاض الدولار إلى انعكاس مباشر على أسعار الذهب محليًا.

، حيث يؤدي ارتفاع أو انخفاض الدولار إلى انعكاس مباشر على أسعار الذهب محليًا. حجم العرض والطلب داخل السوق، إذ يزداد السعر مع ارتفاع الطلب أو انخفاض المعروض.

داخل السوق، إذ يزداد السعر مع ارتفاع الطلب أو انخفاض المعروض. التغيرات الاقتصادية العالمية مثل معدلات التضخم، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، والأزمات الاقتصادية.

مثل معدلات التضخم، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، والأزمات الاقتصادية. تكاليف التصنيع والمصنعية التي تختلف من تاجر إلى آخر ومن قطعة لأخرى، وتؤثر في السعر النهائي للمستهلك.

التي تختلف من تاجر إلى آخر ومن قطعة لأخرى، وتؤثر في السعر النهائي للمستهلك. حركة الأسواق المحلية ومستويات الإقبال على الشراء والبيع خلال المواسم والمناسبات.

متابعة مستمرة لحركة السوق

وتظل أسعار الذهب عرضة للتغير على مدار اليوم وفقًا لتطورات الأسواق العالمية والمحلية، لذلك ينصح الراغبون في الشراء أو الاستثمار بمتابعة التحديثات المستمرة للأسعار، خاصة مع ارتباط المعدن الأصفر بعدد من المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في حركة الأسواق.