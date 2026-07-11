قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 17 شخصا وفقدان 9 آخرين جراء إعصار "بافي" في الفلبين
البيت الأبيض خلف القضبان.. إجراءات أمنية مشددة بعد أنباء محاولة إيران اغتيال ترامب
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي لبحث التعاون المشترك
36 مباراة بلا هزيمة بـ المونديال.. إسبانيا تطرق أبواب التاريخ.. وموعد ناري مع فرنسا في نصف النهائي
لحماية القلب.. طعام شعبي رخيص يخفض الكوليسترول الضار بشكل طبيعي
تحرير 17 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين بالغربية
التصعيد مستمر.. انفجارات في الجزء الشرقي من إقليم طهران
مع انطلاق الموسم الثاني.. دولة التلاوة منصة وطنية لاكتشاف الأصوات القرآنية المتميزة
طالب مصري بين أوائل الثانوية العامة في الإمارات.. وإشادة من محمد بن راشد
تراجعت 25 جنيهًا.. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم السبت 11يوليو
دعاء الوظيفة والرزق .. ردده بيقين يرزقك الله من حيث لا تحتسب
من أجل بطاقة المربع الذهبي .. الأرجنتين في اختبار جديد للحفاظ على اللقب.. وسويسرا تبحث عن كتابة التاريخ في موقعة كانساس سيتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اعرف الجرام بكام.. أسعار الذهب اليوم السبت 11 يوليو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال بداية تعاملات اليوم، السبت، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، الذي يعد من أبرز أدوات الادخار والاستثمار في مصر، ويتأثر بالعديد من العوامل المحلية والعالمية.

ويحرص قطاع كبير من المواطنين على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، سواء بغرض الشراء أو البيع أو الادخار، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وسعر صرف العملات.

 

أسعار الذهب اليوم

جاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث على النحو التالي وفقا لما رصده “صباح البلد”.

  • عيار 18: 4993 جنيهًا للجرام.
  • عيار 21: 5825 جنيهًا للجرام.
  • عيار 24: 6657 جنيهًا للجرام.
  • الجنيه الذهب: 46800 جنيه.

عوامل تسعير الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدد من العوامل الرئيسية التي تحدد قيمته في الأسواق، ومن أبرزها:

  • السعر العالمي للأوقية في البورصات الدولية، والذي يعد العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد الأسعار.
  • سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث يؤدي ارتفاع أو انخفاض الدولار إلى انعكاس مباشر على أسعار الذهب محليًا.
  • حجم العرض والطلب داخل السوق، إذ يزداد السعر مع ارتفاع الطلب أو انخفاض المعروض.
  • التغيرات الاقتصادية العالمية مثل معدلات التضخم، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، والأزمات الاقتصادية.
  • تكاليف التصنيع والمصنعية التي تختلف من تاجر إلى آخر ومن قطعة لأخرى، وتؤثر في السعر النهائي للمستهلك.
  • حركة الأسواق المحلية ومستويات الإقبال على الشراء والبيع خلال المواسم والمناسبات.

متابعة مستمرة لحركة السوق

وتظل أسعار الذهب عرضة للتغير على مدار اليوم وفقًا لتطورات الأسواق العالمية والمحلية، لذلك ينصح الراغبون في الشراء أو الاستثمار بمتابعة التحديثات المستمرة للأسعار، خاصة مع ارتباط المعدن الأصفر بعدد من المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في حركة الأسواق.

الذهب الذهب اليوم الذهب في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد يفاجئ الملاك والمستأجرين بخفض الزيادة السنوية

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

منتخب مصر

سيارات وشاليهات فندقية .. مكافآت غير متوقعة تواكب الإنجاز التاريخي لمنتخب مصر

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الآن

ترشيحاتنا

انجلترا

موعد مباراة انجلترا والنرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026

محمد شحاته

محمد شحاتة يؤدي مناسك العمرة.. ورسالة مؤثرة لوالده الراحل

حسام عبد المجيد

عامر العمايرة: بيع حسام عبد المجيد الآن مخاطرة.. والزمالك أولى بالاستفادة منه حتى نهاية الموسم

بالصور

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ .. أطباء : خطأ في 4 حالات منتشرة

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة

هل وضع البيض في باب الثلاجة خطأ؟.. خبراء يوضحون الطريقة الصحيحة لحفظه

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟.. ما سر الـ 74 درجة مئوية؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء

لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن في الثلاجة؟.. خبراء يوضحون طريقة الحفظ الصحيحة

لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟
لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟
لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد