صحة الغربية :خروج كل مصابي حادث قطار محلة روح من مستشفي طنطا العام

أفاد مسئول بمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم استقبال مستشفي طنطا العام الجديد 14 حالة مصاب بسبب حادث قطار محلة روح فضلا عن تلقيهم الاسعافات الاوليه وخروج كافة الحالات .

كما تفقد اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية كافة المصابين بكافة اقسام الاستقبال والطوارىء .

تفاصيل الواقعة

وكانت محطة قطارات محلة روح بمحافظة الغربية اليوم إصابة 14 شخص إثر خروج عربة من قطار سكة حديد عن القضبان وتم الدفع بأوناش لرفع اثار الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي طنطا العام.

تحرك أمني

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد ، بانتقال سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والقيادات الأمنية إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تسيير حركة القطارات

كما دفعت هيئة السكة الحديد بفرق الطوارئ والأوناش لرفع العربة وإعادة الحركة إلى طبيعتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.