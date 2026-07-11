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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطار الغردقة يواصل انتعاشه السياحي.. 100 رحلة دولية تنقل 20 ألف سائح في يوم واحد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ابراهيم جادالله
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يشهد مطار الغردقة الدولي حركة تشغيل قوية بالتزامن مع ذروة الموسم السياحي الصيفي، حيث يستقبل اليوم نحو 100 رحلة طيران دولية تقل على متنها ما يقرب من 20 ألف سائح من مختلف الجنسيات، في مؤشر يعكس استمرار تعافي الحركة السياحية الوافدة إلى مدن البحر الأحمر وزيادة الطلب على المقصد المصري من الأسواق الأوروبية.
وتواصل سلطات مطار الغردقة إنهاء إجراءات وصول الركاب في وقت قياسي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارية وشركات السياحة، لضمان انسيابية حركة الوصول ونقل السائحين إلى الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة وسهل حشيش والجونة ومكادي باي وسوما باي.
وتتصدر الأسواق الأوروبية قائمة الدول المصدرة للسياحة الوافدة إلى الغردقة، وفي مقدمتها ألمانيا وروسيا وبولندا وبريطانيا والتشيك وإيطاليا، وهو ما يعزز من نسب الإشغال داخل الفنادق والقرى السياحية التي تشهد معدلات مرتفعة خلال الموسم الصيفي.
ويرى متخصصون في قطاع السياحة أن انتظام حركة الطيران الدولية يعكس الثقة المتزايدة في المقصد السياحي المصري، خاصة مع استمرار تشغيل الرحلات المنتظمة ورحلات "الشارتر"، إلى جانب ما تتمتع به مدن البحر الأحمر من شواطئ وأنشطة بحرية ومناخ مناسب يجذب السائحين على مدار العام.
وكان مطار الغردقة قد حافظ خلال الأشهر الماضية على صدارة المطارات السياحية المصرية من حيث حجم الحركة، مسجلًا أرقامًا قياسية في أعداد الرحلات والركاب، بما يؤكد مكانته كأحد أهم بوابات السياحة الدولية إلى مصر، وداعمًا رئيسيًا لحركة الاقتصاد والسياحة بمحافظة البحر الأحمر.

البحر الأحمر الغردقة محافظ البحر الأحمر مدينة الغردقة مرسى علم

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