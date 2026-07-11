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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إصابات خفيفة.. السكة الحديد تعلن تفاصيل خروج عربة قطار عن القضبان في الغربية

خروج قطار عن القضبان
خروج قطار عن القضبان
أ ش أ
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن وقوع إصابات خفيفة إثر خروج عجلة عن القضبان من عربة خلف جرار قطار أثناء دخوله محطة محلة روح بمحافظة الغربية في تمام الساعة 7:50 صباح اليوم /السبت/.

وأوضحت الهيئة، في بيان ، أنه أثناء دخول القطار رقم 450 ركاب (دمنهور / قلين / طنطا) إلى محطة محلة روح ، خرجت العجلة الأولى من العربة عن القضبان، حيث تم الدفع على الفور بفرق الطوارئ والأوناش والمعدات اللازمة إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف، والعمل على إعادة العربة إلى مسارها، واستعادة انتظام حركة القطارات في أسرع وقت ووفقًا لمعدلاتها الطبيعية.

كما قررت الهيئة تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على الأسباب الفنية للواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق، معربة عن خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر إصابات القضبان

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