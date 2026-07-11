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وزير المالية لفريق كول سنتر الضرائب: تلطفوا مع العملاء.. إحنا شغالين عندهم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية لفريق كول سنتر الضرائب: تلطفوا مع العملاء.. إحنا شغالين عندهم

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي
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أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نستهدف انطلاقة قوية فى مسار التحول إلى ثقافة خدمة العملاء مع تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.

قال كجوك، فى حوار مفتوح مع فريق «الكول سنتر» من مصلحة الضرائب، ومصلحة الضرائب العقارية، وشركة «إى نابل» التابعة لشركة «إى فاينانس»: «سهلوا على شركائنا من الأفراد والشركات.. وساعدوهم على الاستفادة من التسهيلات الضريبية والعقارية.. يسروا على الناس، قد ما تقدروا.. وتعاونوا مع المصالح الضريبية على حل كل المشاكل بمعالجات عملية مرنة.. تلطفوا مع المستثمرين والمواطنين.. إحنا شغالين عندهم.. وهدفنا خدمتهم بشكل متميز».

أضاف الوزير، موجهًا حديثه لفريق العمل: «كونوا أكثر تجاوبًا، ومساندة لعملائنا بالرد السريع والمعلومات الصحيحة والدعم الفنى والتقني اللازم.. وخليكم خطوة بخطوة مع كل من يسألكم عن أبلكيشن الضرائب العقارية.. حتى يحصلوا على ما يريدون من خدمات إلكترونيًا».

قال كجوك للعاملين أيضًا: «استخدموا الذكاء الاصطناعي فى التيسير والتبسيط على متلقي الخدمات الضريبية والعقارية.. من المهم التحليل الدورى لأسئلة العملاء ومعالجتها فى أدلة استرشادية وإدراجها فى حملات الوعي الضريبي».

أكد الوزير أن التطوير والتحسين عملية مستمرة.. تبدأ وتنتهى من عملائنا.. وسنبذل كل الجهد لنيل ثقتهم ورضاهم بمزيد من الحوافز والتيسيرات، موضحًا أن ثقته فى شبابنا بلاحدود، وأنه سعيد جدًا بحرصهم على الإسهام الفعال فى تغيير الواقع الضريبي للأفضل.

قال كجوك للشباب العاملين فى هذا الفريق،: «أنتم ركيزة أساسية فى مسار التسهيلات الضريبية.. وبدونكم لن ننجح فى الوصول السريع لشركائنا».

من جانبها أشارت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أننا نتعاون مع شركة «إى فاينانس» وشركة «إى نابل» بكوادر ضريبية متميزة تتسم بالكفاءة والمرونة، ونحن جاهزون لتبسيط الإجراءات من واقع التطبيقات العملية وردود أفعال متلقى الخدمات.

أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، أننا نضع كل إمكانياتنا وقدراتنا الفنية والتقنية لتحسين الخدمات الضريبية، لافتًا إلى أن شركة «إى نابل» تمتلك العديد من الكفاءات والخبرات المؤهلة لدفع مسار التحول الضريبي إلى خدمة العملاء.

وزير المالية التسهيلات الضريبية مصلحة الضرائب الثقافة الضريبية اخبار مصر رشا عبد العال مال واعمال

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