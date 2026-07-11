جمال رائف: استقبال المنتخب في العلمين الجديدة يعزز الترويج السياحي لمصر

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستقبال بعثة المنتخب الوطني عقب مشاركتها التاريخية في كأس العالم 2026 يعكس رؤية الدولة في توظيف القوة الناعمة لدعم جهود التنمية وإبراز المشروعات العمرانية والسياحية الحديثة، مشيرًا إلى أن الحدث يرسل رسالة بأن التقدم الرياضي يأتي في إطار نهضة شاملة تشهدها مصر في مختلف القطاعات.

وقال جمال رائف، خلال لقائه عبر قناة اكسترا نيوز، إن استضافة المنتخب في مدينة العلمين الجديدة، التي تشهد رواجًا سياحيًا واسعًا خلال فصل الصيف وتستضيف فعاليات ومهرجانات دولية، تمثل فرصة مهمة لإظهار ما حققته الدولة من إنجازات عمرانية وسياحية، مؤكدًا أن الجمع بين الاحتفاء بالمنتخب وإبراز المدينة يعكس صورة متكاملة لمصر الحديثة أمام العالم.

وأضاف الكاتب الصحفي أن استقبال المنتخب خارج العاصمة يرسخ فكرة توزيع الفعاليات الوطنية على مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن مشاركة أهالي مطروح والعلمين والمناطق المحيطة في الاحتفال عززت مشاعر الانتماء والولاء، كما أسهمت الصور المتداولة للاعبي المنتخب على شواطئ العالمين في تقديم دعاية سياحية إيجابية للمدينة.