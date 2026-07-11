قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد ارتفاع الأوقية 100 دولار.. ماذا ينتظر أسعار الذهب في مصر؟
وزير المالية لفريق كول سنتر الضرائب: تلطفوا مع العملاء.. إحنا شغالين عندهم
الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة
محافظ القاهرة يتابع ميدانيًا تطوير التبة ويؤكد: لا عودة للباعة الجائلين
جمال رائف: استقبال المنتخب في العلمين الجديدة يعزز الترويج السياحي لمصر
بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة
التلفزيون الإيراني: مجتبى خامنئي سيوجه رسالة عن جنازة والده خلال ساعات
25 يوليو للحكم | حجز محاكمة عمرو أديب بتهمة سب وقذف مرتضى منصور
مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى خلال يونيو الماضي ويشدد على التفاعل مع المواطنين
بعد استقرار الأمواج.. شواطئ مرسى مطروح تستعيد الهدوء وتستقبل المصطافين
انطلاق الدراسة بـ10 من مدارس «أجرو المصرية الإيطالية» .. العام الدراسي المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال رائف: استقبال المنتخب في العلمين الجديدة يعزز الترويج السياحي لمصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستقبال بعثة المنتخب الوطني عقب مشاركتها التاريخية في كأس العالم 2026 يعكس رؤية الدولة في توظيف القوة الناعمة لدعم جهود التنمية وإبراز المشروعات العمرانية والسياحية الحديثة، مشيرًا إلى أن الحدث يرسل رسالة بأن التقدم الرياضي يأتي في إطار نهضة شاملة تشهدها مصر في مختلف القطاعات.

وقال جمال رائف، خلال لقائه عبر قناة اكسترا نيوز، إن استضافة المنتخب في مدينة العلمين الجديدة، التي تشهد رواجًا سياحيًا واسعًا خلال فصل الصيف وتستضيف فعاليات ومهرجانات دولية، تمثل فرصة مهمة لإظهار ما حققته الدولة من إنجازات عمرانية وسياحية، مؤكدًا أن الجمع بين الاحتفاء بالمنتخب وإبراز المدينة يعكس صورة متكاملة لمصر الحديثة أمام العالم.

وأضاف الكاتب الصحفي أن استقبال المنتخب خارج العاصمة يرسخ فكرة توزيع الفعاليات الوطنية على مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن مشاركة أهالي مطروح والعلمين والمناطق المحيطة في الاحتفال عززت مشاعر الانتماء والولاء، كما أسهمت الصور المتداولة للاعبي المنتخب على شواطئ العالمين في تقديم دعاية سياحية إيجابية للمدينة.

مدينة العلمين المنتخب الوطني كأس العالم الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد يفاجئ الملاك والمستأجرين بخفض الزيادة السنوية

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الآن

نجوم منتخب مصر

كله بيرقص ويغني.. نجوم منتخب مصر يشعلون أجواء العلمين الجديدة

ترشيحاتنا

معاش تكافل وكرامة 2026

دليلك الشامل لصرف "تكافل وكرامة" يوليو 2026.. خطوات الاستعلام والمنافذ

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار والريال السعودي والعملات اليوم الخميس

استخراج تصريح سفر

طريقة استخراج تصريح سفر 2026 أونلاين

بالصور

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ .. أطباء : خطأ في 4 حالات منتشرة

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد