ناقد رياضى: المنتخب المغربي افتقد روح الفريق قبل مباراته أمام فرنسا

قال الناقد الرياضي عماد غنيم إن المنتخب المغربي كانت مباراته سهلة أمام فرنسا، منوها بانه شعر أن المغرب كان مغلوبا من قبل المبارة، فقد غابت عنه روح الجماعة منذ مرور اللاعبين من الممر، فكل لاعب كان يسير وحده ولا يتحدثون مع بعضهم البعض.

وأضاف عماد غنيم خلال لقاء تليفزيونى عبر برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى: انه لا يستطيع تفسير ما حدث من المنتخب المغربى، الذى كان يتمنى أن يظل فى البطولة أكثر من ذلك خاصة بعد خروج منتخب مصر، متسائلا: هل الفريق وصل لمرحلة من الملل والزهق؟! .

وتابع الناقد الرياضي انه لا ينكر ان منتخب المغرب كان به إصابات فرقت معه لكن كانوا يستطيعون أن يؤدوا بشكل أفضل، لأنه فريق رائع.

وتابع عماد غنيم انه يرى ان المنتخب المغربي صنع صورة جيدة في 2022 فكان لابد أن يكمل هكذا ولا يكون “لقمة سهلة” أمام منتخب فرنسا بهذا الشكل الذى رأيناه، لانه يمتلك لاعبين محترفين ويستطيعون أن يصنعوا فارقا فى المباراة.