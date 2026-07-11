الرئيس السيسي يكرم منتخب مصر تقديرا لـ الأداء البطولي والتميز في المونديال

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وفقًا لما نقلته إكسترا نيوز.

ومنح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية، تقديرًا لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني متميز خلال بطولة كأس العالم 2026، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط، كما التقط صورة تذكارية معهم احتفاءً بالإنجاز.