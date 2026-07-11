الرئيس السيسي يستقبل لاعبي منتخب مصر لكرة القدم والجهاز الفني بمدينة العلمين

عرضت فضائية إكسترا نيوز، خبرا عاجلا، عن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين الجديدة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس منح لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الجدارة وأوسمة تكريمية تقديراً لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط. وقد التُقطت صورة تذكارية جمعت السيد الرئيس بلاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه كلمة إلى لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري؛ رحّب في مستهلها بهم، معرباً عن اعتزازه وتقديره لما قدمه المنتخب من أداء مشرف، مؤكداً سيادته أن هذه الإشادة هي انطباع عام لدى كل من تابع مباريات المنتخب الوطني من المصريين