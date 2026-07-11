عصام هلال: تكريم الرئيس السيسي لبعثة المنتخب يجسد تقدير الدولة للمتميزين

أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب الوطني بمدينة العلمين الجديدة يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم النماذج المشرفة التي ترفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، ويؤكد أن الدولة تضع دعم الشباب والرياضة ضمن أولوياتها.



و أوضح “ هلال” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن هذا الاستقبال يحمل رسائل مهمة، في مقدمتها تقدير الدولة لما يقدمه أبناء مصر من جهود وإنجازات، وترسيخ ثقافة تكريم المتميزين وتحفيزهم على مواصلة العطاء وتحقيق المزيد من النجاحات.





الاهتمام الرئاسي بالقطاع الرياضي لأهميته في بناء الإنسان

وأضاف عضو الشيوخ أن تكريم الرئيس لأبطال المنتخب يمثل حافزًا قويًا للاعبين والجهاز الفني، كما يمنح دفعة معنوية لجميع الرياضيين والشباب، مشيرا إلى أن الاهتمام الرئاسي بالقطاع الرياضي يعكس إيمان القيادة السياسية بدور الرياضة في بناء الإنسان وتعزيز الانتماء الوطني، فضلًا عن كونها إحدى أدوات القوة الناعمة التي تعكس صورة مصر الإيجابية أمام العالم.



واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن هذا المشهد الوطني سيظل دافعًا للأجيال الجديدة لبذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق الإنجازات ورفع علم مصر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية .

و تجدر الإشارة إلى أن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.



