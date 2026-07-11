انقلاب سيارة نقل محملة بالقمح أعلى كوبري الشارع الجديد بشبرا الخيمة

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم، انقلاب سيارة نقل محملة بكميات من القمح أعلى كوبري الشارع الجديد، ما أدى إلى تناثر الحمولة على جانب الطريق، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل أثناء سيرها أعلى الكوبري، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإدارة العامة للمرور إلى موقع البلاغ.



وبالفحص، تبين انقلاب السيارة وتناثر حمولتها من القمح، فيما دفعت الجهات المختصة بالمعدات والأوناش اللازمة لرفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية التي تأثرت جزئيًا بالواقعة.



وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالحادث، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.