خلافات أسرية.. عودة فتاة طوخ المتغيبة في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تغيب إحدى الفتيات عقب خروجها من مسكنها بالقليوبية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 16/ مايو المنقضى تبلغ لمركز شرطة طوخ بالقليوبية من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) بتغيب نجلتها (طالبة "سن 16") عقب خروجها من مسكنهما لخلافات أسرية بينهما.

وبتاريخ 8/ الجارى حضرت المُبلغة لديوان المركز وبصحبتها نجلتها المتغيبة وقررت بعودتها للمنزل ، وتبين إقامتها رفقة سيدة مسنة بالجيزة لخدمتها وقيامها بترك مسكن أهليتها بمحض إرادتها لذات الخلافات ، وبسؤال المتغيبة نفت تعرضها لأى مكروه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وأخذ التعهد اللازم على أهليتها بحسن رعايتها.





