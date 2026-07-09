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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأكثر إشهارا للبطاقات.. مايكل أوليفر على موعد مع مواجهة نارية في كأس العالم

مايكل أوليفر
مايكل أوليفر
منتصر الرفاعي

تتجه الأنظار إلى الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر الذي سيتولى إدارة المواجهة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا وبلجيكا المقرر إقامتها غدا الجمعة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 في لقاء ينتظر أن يشهد إثارة وندية كبيرة بين المنتخبين الساعيين إلى حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة ليس فقط لقيمة المنتخبين وإنما أيضا بسبب شخصية الحكم الإنجليزي الذي فرض نفسه كأحد أبرز حكام البطولة الحالية بفضل حضوره القوي وقراراته الحاسمة.

أوليفر.. الأكثر إشهارا للبطاقات

يدخل مايكل أوليفر مواجهة إسبانيا وبلجيكا وهو يتصدر قائمة الحكام الأكثر إشهارا للبطاقات في كأس العالم 2026 بعدما أشهر 13 بطاقة خلال المباريات التي أدارها حتى الآن وفقا لإحصائيات موقع "WhoScored".

ويعكس هذا الرقم أسلوب الحكم الإنجليزي الذي لا يتردد في استخدام البطاقات للحفاظ على الانضباط داخل الملعب والحد من التدخلات العنيفة أو الاعتراضات المبالغ فيها.

شخصية حاسمة داخل المستطيل الأخضر

اشتهر أوليفر خلال السنوات الماضية بإدارته الهادئة والحازمة في الوقت نفسه إذ يعتمد على قراءة جيدة للمباريات مع تطبيق القانون بحزم وهو ما جعله من أبرز الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز والبطولات الأوروبية.

كما يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة المواجهات الجماهيرية الأمر الذي يجعله خيارًا مناسبًا للمباريات ذات الطابع التنافسي المرتفع، مثل لقاء إسبانيا وبلجيكا.

قمة تنتظر قرارات دقيقة

من المتوقع أن تشهد المباراة صراعا تكتيكيا قويا في ظل امتلاك المنتخبين مجموعة من أبرز نجوم العالم وهو ما قد يفرض على الحكم الإنجليزي اتخاذ العديد من القرارات الحاسمة خلال مجريات اللقاء.

وسيكون أوليفر مطالبا بالحفاظ على إيقاع المباراة مع تحقيق التوازن بين السماح باستمرار اللعب والتدخل في الوقت المناسب للحفاظ على روح المنافسة.

اختبار جديد في الأدوار الحاسمة

تمثل مواجهة إسبانيا وبلجيكا اختبارا جديدا للحكم الإنجليزي في الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026 خاصة مع ارتفاع سقف التطلعات والضغوط المصاحبة لمباريات ربع النهائي.

ويأمل أوليفر في مواصلة تقديم مستويات تحكيمية مميزة بما يعزز فرصه في إدارة مباريات أكبر خلال المراحل المتبقية من البطولة وعلى رأسها نصف النهائي أو المباراة النهائية.

مايكل أوليفر منتخبي إسبانيا وبلجيكا إسبانيا وبلجيكا كأس العالم 2026

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